Capitão Samuel: reforma da Rodoviária Luiz Garcia será executada

Na busca de melhorias para a população sergipana, o deputado licenciado Capitão Samuel, fez a indicação de n° 542/2020, que trata da reforma da Rodoviária Luiz Garcia, conhecida pelos sergipanos por Rodoviária Velha.

A rodoviária Luiz Garcia, foi inaugurada em 1962, no Governo de Luiz Garcia entre os anos de 1959 a 1962, tornando-se uma das mais importantes intervenções urbanísticas da época, que proporcionava às famílias, se deslocarem para outros Estados com comodidade. Hoje, após 59 anos de existência, a rodoviária passou a trabalhar com viagens interurbanas, após a inauguração da Rodoviária Heráclito Rollemberg .

Pensando no bem estar de quem utiliza a Rodoviária Luiz Garcia, o capitão Samuel fez a indicação, com base na necessidade de reforma para dar mais conforto aos passageiros do interior do Estado.

“As pessoas que utilizam a rodoviária diariamente, necessitam de um suporte e conforto melhor para fazer sua viagem, para o nosso interior do Estado com segurança e uma estrutura melhor, pensando nisso fizemos essa indicação, que graças a Deus, está saindo do papel para ser executada em prol das famílias do nosso belo Estado “, frisou o deputado Capitão Samuel.