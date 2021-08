Correios realiza alterações no serviço DNE para clientes

Os Correios implementarão, a partir da próxima segunda-feira (16), alterações no serviço DNE – Diretório Nacional de Endereços. Essas mudanças objetivam tornar as informações mais dinâmicas e tempestivas, em benefício dos clientes.

Uma delas consiste na redução do prazo de atualização da Base de Dados do DNE. A atualização, que antes era mensal, passa a ser quinzenal. Outra mudança é a disponibilização, além do DNE-GU, dos arquivos de atualização Delta do e-DNE Básico para clientes de contrato dos Correios. Dessa forma, para este público, não haverá mais a necessidade de aquisição, pois o serviço será disponibilizado sem ônus.

As mudanças têm como finalidade trazer mais celeridade à informação; reduzir custos operacionais, devido à maior assertividade de entrega com a atualização de endereços; bem como melhorar a jornada e experiência do cliente, possibilitando assim mais soluções ofertadas pelos Correios.

e-DNE – O Diretório Nacional de Endereços – e-DNE é um banco de dados constituído de elementos de endereçamento, tais como descrição de logradouros, bairros, municípios e Códigos de Endereçamento Postal – CEP. Possui mais de 900 mil códigos de todo o Brasil.

O e-DNE fornece dados confiáveis, corretos e atualizados dos endereços formais do país, e agrega benefícios ao negócio ou atividade do cliente, como a redução do tempo de cadastramento de endereços, quando associado a um sistema de cadastro; a melhoria na qualidade das informações da base de dados e, consequentemente, uma maior efetividade nas ações de comunicação com o seu público alvo; e diminuição da quantidade de objetos postais devolvidos por problemas de endereçamento e/ou por dados inexistentes/incorretos.

Em caso de dúvida sobre o assunto, o cliente deve entrar em contato com o representante comercial dos Correios, que estará à disposição para quaisquer informações.

Superintendência de Sergipe