Deferido: Sead publica relação de candidatos com deficiência

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) divulga a relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência no concurso público para as vagas nos cargos de Agente de Polícia Judiciária e de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PC/SE). O resultado já está disponível no link https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/PC_SE_21_Rel_Prov_PCD.pdf.

O candidato com a solicitação indeferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência poderá, a partir das 10h desta quinta-feira, até às 18 horas do dia 13 de agosto de 2021, apresentar recurso contra o indeferimento no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concurso/pc_se_21. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

A relação final dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência será divulgada na data provável de 27 de agosto de 2021, no endereço eletrônico da Cebraspe.

Ascom/Sead