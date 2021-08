Delegada participa de livro sobre investigação criminal tecnológica

A delegada de polícia de Sergipe, Vivianne Jardim, participa da coletânea ‘Direito penal sob a perspectiva da investigação criminal tecnológica’. A obra, que é composta de vários capítulos, escritos por diversos profissionais, será lançada nesta quinta-feira, 12, na Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo.

Vivianne Jardim é uma das autoras do livro, com o capítulo ‘A competência nos crimes de estelionato cometidos por meios eletrônicos’. “O texto não tem a pretensão de esgotar o tema, mas expõe aspectos gerais a respeito do assunto, de ordem prática, com aplicação no dia-a-dia pela polícia judiciária, diante do aumento expressivo de crimes de estelionato realizados através de meios eletrônicos”, explica a delegada que é especialista em Cybercrimes e Cybersecurity.

No texto, ela ressalta que os instrumentos tecnológicos postos à disposição dos investigadores potencializam os resultados dos seus trabalhos. “A tecnologia é um tema que sempre me atraiu. Há alguns anos, comecei a fazer cursos em áreas ligadas à tecnologia, mas não apenas na seara investigativa. E, com o tempo, fui percebendo a sua importância para as investigações policiais, ocasião em que resolvi aprofundar os estudos e a prática destas ferramentas”, comenta Vivianne Jardim.

Para a delegada, o livro traz uma contribuição para aqueles que almejam a qualidade das investigações que realizam. “Lembrando que a sociedade vive na era informacional e digital é imprescindível a adequação das investigações a essa realidade”.

O livro foi organizado pelo delegado Hugo Vinícius Nogueira Jorge e publicado pela Editora Juspodivm. Sob a perspectiva da investigação criminal tecnológica, o livro trata de temas importantes tais como: crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio e também contra a dignidade sexual.

A obra pode ser adquirida no site da editora Jus Podivm, através do link https://www.editorajuspodivm.com.br/direito-penal-sob-a-perspectiva-da-investigacao-criminal-tecnologica-2021.

