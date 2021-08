DHPP e Polícia Civil de São Paulo prendem co-autor de chacina ocorrida no município de Aracaju no ano de 2013

Na terça-feira (10), policiais da Delegacia de Cajamar, no estado de São Paulo, com o apoio de investigações e levantamentos realizados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) sergipano, chegaram ao paradeiro de um suspeito foragido e cumpriram o mandado de prisão preventiva contra ele. O homem, conhecido como “Leo” e “Mago”, é apontado como coautor de uma chacina ocorrida em 2013, na cidade de Aracaju, e foi detido no município paulista de Cajamar.

O crime aconteceu na noite de 22 de janeiro de 2013, no bairro Coroa do Meio. Na ocasião, um grupo de jovens realizava uma festa numa vila de casas, quando foi surpreendido com a chegada de seis indivíduos, que realizaram disparos de arma de fogo.

Iuri Santos Rocha e Robson Silva do Santos foram vítimas fatais da ocorrência, enquanto Natanel Moraes da Silva e Elson da Silva Santos foram alvejados, mas sobreviveram após atendimento médico.

Ainda segundo a polícia, além de “Leo”, outros três envolvidos foram identificados: dois homens, um deles identificado como “Zé Dias”, e um adolescente.

Após o crime, “Leo” foragiu e, após intenso trabalho das Polícias Civis de Sergipe e São Paulo, foi detido na terça 10. O homem será recambiado ao estado sergipano e encaminhado ao sistema prisional.

Informações e foto SSP