Educação  convoca estagiários para auxiliar no reforço escolar

Os 219 convocados até o momento irão atuar como monitores de aprendizagem em aulas de reforço escolar, auxiliando os professores titulares das turmas

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), visando a dar um maior apoio aos alunos da rede estadual que irão retornar às aulas presencialmente a partir de 17 de agosto, está convocando estudantes de nível superior para estágio. Os convocados irão atuar como monitores de aprendizagem em aulas de reforço escolar para os estudantes, auxiliando os professores titulares das turmas. A princípio, o foco será para as áreas de Língua Portuguesa e Matemática, e mais adiante, serão convocados também estudantes de Pedagogia para auxiliar nas séries iniciais.

Até o momento foram convocados 219 estagiários para o Reforço de Aprendizagem, que irão atuar nas escolas que mais necessitam. De acordo com o diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH/Seduc), professor Jorge Costa Cruz Júnior, “esses alunos de ensino superior vêm para o nosso plano de reforço às atividades nas escolas, para aqueles alunos que não acompanharam as atividades não presenciais e que estão com dificuldades, a fim de que a gente consiga concluir o ano letivo e tentar minimizar os prejuízos na aprendizagem deles”.

O assessor técnico do Departamento de Educação da Seduc, Erbson Rodrigues, explica que os estagiários selecionados terão jornada de atividades com carga horária de trabalho de 20 horas semanais. “A convocação de estagiários para o Reforço de Aprendizagem dará suporte aos professores no acompanhamento aos estudantes, visando a suprir as carências que ficaram do ano passado, e dará um novo encaminhamento nessa retomada das aulas presenciais. A proposta também é fazer parcerias com instituições de ensino superior, dando prioridade aos estudantes de licenciatura que têm um pouco de experiência no campo de ensino e aprendizagem”, disse.

A bolsa de estágio terá o valor de R$ 415,00, e o estagiário fará jus ao auxílio que se destina ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte, no deslocamento de sua residência para o local do estágio e vice-versa.

Convocados

Os estagiários convocados devem enviar a documentação para o e-mail: estagio.seduc@seduc.se.gov.br. Os documentos necessários são: RG, CPF, histórico escolar emitido pela instituição de ensino constando o período em que está cursando e a média geral ponderada, atestado ou declaração de matrícula do período vigente, comprovante de residência, comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral, Carteira de Reservista (sexo masculino), uma fotografia 3×4, e declaração médica comprobatória para candidatos com deficiência. No histórico apresentado deverá constar a média informada pelo aluno no momento da inscrição, independentemente de alteração do período. Os documentos deverão ser encaminhados em formato PDF e em um único arquivo.

Confira as listas de convocação no link: https://bit.ly/3yKLuRV .

Assessoria de Comunicação da SEDUC