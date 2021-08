Glória Menezes recebe notícia da morte de Tarcísio Meira: ‘Muita tristeza’

Glória Menezes já recebeu a notícia sobre a morte de Tarcísio Meira. A atriz segue internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas já sem auxílio de oxigênio nasal, como consta no boletim médico assinado pelos doutores Carmen Silvia Valente Barbas, pneumologista intensivista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico e de serviços hospitalares do Einstein.

— Ela recebeu a informação (da morte do marido) com muita, muita, muita, muita tristeza — contou ao GLOBO Tadeu Lima, assistente pessoal da artista, que trabalha com ela há 19 anos.

O secretário ressalta que a atriz segue com o quadro de saúde estável, e “já está quase recebendo alta dos médicos”. O último boletim divulgado pelo hospital informa que “a senhora Gloria Menezes encontra-se internada desde o dia 06 de agosto para o tratamento de complicações ocorridas por Covid-19”. E acrescenta que “a paciente está em recuperação e em desmame progressivo do oxigênio”.

Nos últimos dias, após uma melhora significativa de seu estado de saúde — quando, não mais sedada, passou a conversar com familiares —, Glória Menezes demonstrou muita inquietação ao ser informada de que Tarcísio Meira havia sido intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do mesmo hospital.

Ambos já haviam recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19. Mocita Fagundes, mulher de Tarcísio Filho, afirmou que o casal estava isolado numa fazenda no interior de São Paulo e se contaminou “num descuido”. A doença se manifestou de forma grave em Tarcísio, e os dois precisaram ser internados.

— Ela estava muito preocupada (com o quadro de saúde do marido) — conta Tadeu Lima, seu assistente.

Apenas Tarcísio foi submetido a um tratamento com apoio de ventilação mecânica invasiva e diálise contínua, em UTI. Durante todo o tratamento, Glória permaneceu internada em apartamento individual, separada do marido, com apoio somente de oxigenação nasal.