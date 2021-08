Itabaianinha anuncia reajuste salarial dos professores em quase 9% retroativo a janeiro

Na noite desta quarta-feira, 11, a Prefeitura do município de Itabaianinha reinaugurou a Escola Municipal Profª Cecília Garcia dos Santos, localizada no Povoado Poxica.

A ação se deu após uma ampla reforma realizada com 100% dos recursos pertencentes à Prefeitura Municipal. Tudo foi refeito, desde a fachada até o refeitório, sem contar a climatização das salas de aulas, o que deu um conforto a mais aos estudantes.

Após a reforma, a escola abrigará 400 alunos do Ensino Fundamental I e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que terão um estímulo a mais para dar prosseguimento aos estudos em busca de um futuro melhor.

O evento contou com a presença, além do prefeito Danilo de Joado, do vice, Eraldo do Frigorífico, do ex-secretário de Educação, Thiago de Joaldo, secretários municipais, do secretário de Saúde do município de Umbaúba, Pato Maravilha e da maioria dos vereadores. Vale ressaltar que Itabaianinha é o município pioneiro na utilização de controle de freqüência escolar realizada através de identificação facial.

No mesmo evento, o prefeito aproveitou para realizar a entrega de dois veículos que servirão à Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, o gestor também anunciou reajuste salarial dos professores em aproximadamente 9%, que, inclusive, será pago retroativo ao mês de janeiro, montante que será pago em parcela única. O Projeto de Lei será encaminhado à Câmara de Vereadores para apreciação.