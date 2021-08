João Marcelo fará Indicação para que Governo inclua Dores e região no Programa “Mão amiga – Pró-sertão Bacia Leiteira”

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta quarta-feira, 11, o Projeto de Lei 180/2021, de autoria do Executivo, que institui o Programa “Mão amiga – Pró-sertão Bacia Leiteira”, com a finalidade de mitigar os efeitos da seca na cadeia produtiva do leite no território do Alto Sertão sergipano. Durante a votação, os parlamentares rejeitaram uma emenda que acrescentaria os municípios do Médio Sertão aos beneficiados.

Diante disso, o Presidente da Comissão de Agricultura, o deputado estadual João Marcelo, que votou favorável ao PL, assegurou que vai apresentar uma Indicação ao governador Belivaldo Chagas para que Nossa Senhora das Dores e demais municípios da região sejam incluídos no Projeto.

“É importante esta iniciativa de conceder um apoio financeiro aos produtores de leite, que vêm enfrentando dificuldades, especialmente por conta dos efeitos da seca. Vamos protocolar uma Indicação para que, além do Alto Sertão, municípios que integram o Médio Sertão sergipano, a exemplo de Nossa Senhora das Dores, também passem a integrar a lista de beneficiados”, ressalta João Marcelo.

