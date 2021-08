Letícia Colin: “É hora de crescer. Não dá mais para ter medo de se posicionar”

“A gente tem que seguir, né? Tem que acreditar em dias melhores”, diz Letícia Colin sobre viver no Brasil pandêmico após ter contraído a Covid-19 duas vezes. “Meu filho e meus amigos me inspiram a seguir. Os núcleos de amor ao redor são inspiradores para não desistir, entregar os pontos, para continuar renovando o olhar para a vida.”

E haja inspiração para quem acompanha nas redes seu maternar, lúdico, real e cheio de afeto, desde o nascimento de Uri, do relacionamento dela com o ator Michel Melamed. O menino, de 1 ano e 9 meses, tinha apenas 4 quando o isolamento começou. “A gente vira mãe e depois aprender a ser mãe. A minha personagem Manu [do seriado Sessão de Terapia] está enfrentando o desafio de não saber ser mãe. No meu caso, eu senti que é um pouco assim, mas pouca gente tem coragem de dizer.”

O trabalho na série, exibida na GNT, é uma conquista pessoal – já que a atriz ainda enfrenta sequelas das infecções. “Apesar de ter sofrido bastante, das dores, das perdas, além de estar muito revoltada e atormentada pela tortura que o governo já fez, consigo trabalhar, consigo criar o meu filho e viver minimamente assim, um dia de cada vez”, diz. Sobre a doença, o puerpério na pandemia, a carreira e o amor de mãe, ela fala na entrevista a seguir.

Fonte/Foto: globo.com