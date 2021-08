Moradores com 18 anos são vacinados em Laranjeiras

A Prefeitura de Laranjeiras iniciou hoje, 12, a vacinação de pessoas sem comorbidades, a partir de 18 anos, que corresponde à última faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde. A imunização acontece de segunda a sábado no Centro de Tradições, das 8h às 12h, inclusive nos feriados.

Desde janeiro, quando se iniciou a campanha Nacional de Imunização em todo o Brasil, a Prefeitura de Laranjeiras acelerou a aplicação das doses contra a COVID-19 no braço dos laranjeirenses, com a ampliação da equipe, implantou o sistema Drive-Thru e as campanhas “Dia D de Vacinação” nos bairros e povoados. As medidas também acontecem para evitar aglomeração e longo tempo de espera nas filas, além de garantir que pessoas que moram distante tenham acesso aos imunizantes sem se deslocar para outras localidades.

A Prefeitura de Laranjeiras através da Secretaria Municipal de Saúde, vem se destacando nos índices de aplicação da vacina contra a COVID-19 e hoje é o município sergipano que mais avançou na imunização e um dos primeiros colocados no ranking brasileiro, considerando a média nacional atual. A secretária municipal de Saúde, Gabriela Carvalho comentou sobre o avanço.

“O empenho de toda a equipe da saúde e do prefeito Juca foram fundamentais para que conseguíssemos avançar, destacando que temos também uma comunidade quilombola (Mussuca) e várias indústrias instaladas. Contudo, esse público foi inserido como prioridade no Plano Nacional de Imunização. Por este motivo, já estamos concluindo a aplicação de vacina em todas as faixas etárias”, disse Gabriela.

A secretária ressaltou também que, qualquer pessoa acima de 18 anos, que ainda não recebeu a 1ª dose, pode se dirigir ao Centro de Tradições para receber a vacina, porém há um limite diário e as quantidades são de acordo com o recebimento de doses da Secretaria de Estado da Saúde. A segunda dose está garantida, conforme a data que consta no cartão de vacina. “Portanto, qualquer pessoa que vá tomar a segunda dose na data correta, as nossas equipes estão autorizadas a aplicar. Existe uma reserva somente a aplicação da segunda dose”, frisou.

