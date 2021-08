Obra da Edelzio Vieira de Melo está 50% executada e população já percebe

Requalificar o espaço, oferecer mais segurança, proporcionar o máximo de conforto e revitalizar um logradouro histórico: estes são os objetivos da obra de recapeamento asfáltico da avenida Edélzio Vieira de Melo, popularmente conhecida como ‘Explosão’. Realizado pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), o trabalho segue em ritmo acelerado e ultrapassou os 50% de execução.

A faixa do sentido Hermes Fontes – Augusto Franco já foi recapeada, e o serviço no sentido contrário já foi iniciado. A comunidade da avenida e arredores já percebe os avanços na mobilidade e na segurança.

“O trânsito está fluindo bastante. Com certeza, ao fim da obra, o fluxo de pessoas e o movimento no comércio irão melhorar mais. Essa avenida é muito bonita e possui muitos estabelecimentos. Vai ficar ainda melhor”, celebra Elenaldo Junior, comerciante de 38 anos.

O trabalhador autônomo Ícaro Vieira, de 37 anos, enfatiza a qualidade do serviço. “Essa avenida é bem antiga e a pavimentação nova, com a sinalização, será muito boa para a comunidade do bairro. Trabalho com entregas em motocicleta e vejo que o trânsito está fluindo bem. Com a avenida em 100% teremos menos problemas”, estima.

Somados os dois sentidos, intervenção alcança uma área de 3,5 km, que compreende os bairros Suíssa, São José e Pereira Lobo. Para tanto, são utilizadas 2,3 toneladas de massa asfáltica.

A recuperação é estratégica por aprimorar uma via que interliga as avenidas Hermes Fontes e Augusto Franco, dois importantes corredores de transporte que foram reestruturador recentemente.

Uma das técnicas utilizadas pela Emurb para fazer a requalificação da via é a fresagem. Este processo consiste na retirada de todo o asfalto antigo para aplicação da nova camada. O secretário municipal de Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, destaca o trabalho de transformação implementado em toda a cidade pela Prefeitura de Aracaju.

“Estas ações vêm acontecendo com regularidade nos quatro cantos da capital. A Emurb trabalha de forma continuada para melhorar as vias e oferecer mais qualidade de vida para todos os aracajuanos. Estamos satisfeitos com o andamento da obra e tenho a certeza de que entregaremos uma avenida em excelente estado para a população”, assegura o gestor.