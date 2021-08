Pessoas de 23 anos começam a se vacinar contra a Covid nesta quinta em Aracaju

A partir desta quinta-feira (12), os jovens de 23 anos já estão aptos a tomarem a 1ª dose (ou dose única) da vacina contra a Covid-19 em Aracaju.

Esse público será vacinado até a sexta (13). Nos dias 14 e 15 acontecerá a repescagem de pessoas de 56 e 57 anos que não se imunizaram anteriormente.

É obrigatório apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa ou dos pais, com data dos últimos seis meses.

Pontos de vacinação

A primeira dose está sendo aplicada nos drives-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, e nos seis pontos fixos de vacinação espalhados pela capital. É preciso apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação, se tiver.

Confira os pontos fixos de vacinação (das 08h às 16h):

Shopping RioMar (Coroa do Meio)

Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial)

Estação Cidadania (Bugio)

Universidade Tiradentes – UNIT (Farolândia)

Externato São Francisco de Assis (Suissa)

UNINASSAU (Av. Rio de Janeiro)

Foto André Moreira