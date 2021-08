Polícia Militar prende casal por tráfico de drogas na BR-101

Na noite de ontem, 11, policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem e uma mulher por tráfico de drogas em um ônibus intermunicipal, que fazia a linha General Maynard / Aracaju, na BR-101, no município de Maruim.

As equipes Tático 52 e 54 receberam informações do Ciosp sobre um casal que estaria no ônibus agindo de forma suspeita. Os militares conseguiram alcançar e abordar o veículo, já no município de Maruim. O casal foi identificado, e em sua bagagem foram encontrados aproximadamente 1,650 kg de maconha e 350g de cocaína.

O homem assumiu que os entorpecentes pertenciam a ele, e que estava com um ferimento de disparo arma de fogo por ter sofrido tentativa de homicídio no dia anterior. Ele foi encaminhado para o Hospital Nestor Piva, para atendimento médico, e depois conduzido, juntamente com a mulher o as drogas, à Central de Flagrantes.

Fonte PM/SE