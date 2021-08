Prefeito Edvaldo Nogueira apresenta iniciativas de Aracaju para construção de cidade sustentável em evento virtual

A retomada verde em regiões metropolitanas. Este foi o tema do evento virtual do qual o prefeito Edvaldo Nogueira participou, nesta quinta-feira, 12, a convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Voltada para gestores e especialistas, a live teve como propósito tratar os desafios enfrentados pelas cidades para requalificar as estruturas públicas para alcançar maior eficiência energética e migrar para fontes de energia limpas e renováveis. Edvaldo apresentou as iniciativas bem sucedidas da administração municipal nesta área, com destaque para a modernização do parque de iluminação pública em curso na capital sergipana.

“Acredito na urgência do protagonismo dos municípios na pauta ambiental. E já há muitos municípios brasileiros atuando com foco na sustentabilidade. Aqui em Aracaju, por exemplo, todo novo projeto que desenvolvemos tem como base a premissa da construção de uma cidade mais sustentável. É algo que está presente no nosso Planejamento Estratégico e que temos seguido de maneira muito efetiva porque acreditamos que a construção deste modelo envolve, não apenas o ponto de vista econômico e social, mas também o ambiental. Estamos trabalhando hoje na construção de um futuro melhor para aracajuanos. No campo da eficiência energética, firmamos uma PPP para a modernização da iluminação pública, com a troca por lâmpadas de LED, gerando economia na conta da energia, no uso dos bens naturais e na garantia da segurança pública”, destacou Edvaldo.

Na interação com o público do evento, o prefeito detalhou como se deu a PPP da Iluminação Pública em Aracaju. “Elaboramos um edital justo, que permitisse concorrência e que tivesse rentabilidade para o setor privado, mas que o município não viesse a perder a sua capacidade gestora. Para isso, a Prefeitura firmou parceria com a Caixa e com o Banco Mundial, através do IFC. Além disso, montamos uma equipe multidisciplinar, com gestores e técnicos da nossa administração. O próximo passo foi o pregão na Bolsa, com o maior número de empresas interessadas. Ainda no final do ano passado, três meses após o leilão, assinamos o contrato e, este ano, já iniciamos a execução que, na última terça-feira, já avançou para a troca das lâmpadas”, expôs.

Em sua participação, o prefeito também detalhou outras ações que já estão sendo colocadas em prática dentro da temática. “Outra iniciativa adotada pela Prefeitura foi a implantação do AjuInteligente, uma plataforma que permite ao cidadão ter acesso aos serviços ofertados pelos órgãos municipais, de forma digital. São mais de mil serviços que passaram a ser oferecidos virtualmente. Unindo tecnologia e sustentabilidade, também implantamos o 1DOC, uma ferramenta para os trâmites internos e para gerenciamento de documentações “, frisou Edvaldo, que prosseguiu.

“Com isso, hoje, não temos mais a circulação de papel nos setores da administração, o que nos permite contribuir com o meio ambiente, já que a quantidade de papel que deixa de ser utilizado representa poupar 150 árvores e 11,5 milhões de litros de água, por mês. Além disso, elaboramos dois programas de extrema importância e que reforçam essa nossa missão de construir um futuro melhor, mais sustentável para Aracaju, que são o Cidade Resiliente e o Cidade do Futuro, este último com grande foco na Zona de Expansão”, completou o prefeito de Aracaju.

Edvaldo defendeu, ainda, que os municípios formem consórcios para que possam viabilizar projetos de eficiência energética, notadamente para a iluminação pública. O prefeito ressaltou que a FNP tem disponibilizado projetos para que os municípios, sobretudo os de pequeno e médio porte, sejam estimulados a aprofundar o conhecimento sobre o tema e assim possam desenvolver iniciativas neste campo.

Representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, apontou que “a expectativa é que a retomada pós-pandemia ocorra pelo caminho da sustentabilidade”. Ele ressaltou “a urgência da pauta ambiental no país, dada a crise hídrica e energética”. “As fontes renováveis possuem uma importância, cada vez maior, na vida dos cidadãos. Neste sentido, o BID quer dar apoio a projetos de eficiência energética, por isso a realização deste evento, para apresentar nossa nova plataforma, o Enerflix, que tem como objetivo auxiliar as cidades a criar capacidade técnica para desenvolver novos projetos com foco na sustentabilidade, com foco na iluminação pública e redução do desperdício de água, entre outros”, afirmou.

Prefeita de Palmas, Cintia Ribeiro apresentou os projetos de eficiência energética que estão sendo desenvolvidos na capital do Tocantins. “Estamos fazendo toda a automação da eficiência energética construindo duas usinas solares, para abastecer toda a cidade. Atualmente, 25% da nossa iluminação pública é com tecnologia LED. Temos também o programa “Palma Solar”, para estimular empresas e pessoas físicas a realizarem o investimento em energia solar, dando desconto, por um período, de até 80% no IPTU e no ITBI”, destacou.

O prefeito de Guarulhos, Gustavo Costa, abordou no evento a realização de uma iniciativa no campo da Educação Ambiental na cidade paulista. “Com o envolvimento de 14 escolas e cerca de 3 mil alunos, trabalhamos a redução do consumo de energia dentro das residências. Era uma gincana, dentro do programa ‘Xô Desperdício’, envolvendo toda a comunidade e conscientizando sobre a sustentabilidade, a responsabilidade ambiental e redução do consumo energético”, disse.

Durante o evento, os participantes puderam conhecer a plataforma Enerflix, desenvolvida para auxiliar os municípios brasileiros na economia de energia, capacitando, de forma online e gratuita, os servidores para o desenvolvimento de projetos de eficiência energética e geração distribuída. A ferramenta foi apresentada pelo diretor técnico da iX Estudos e Projetos, Fábio Horta, que é responsável pela plataforma, elaborada com o apoio do BID e do Fundo Especial Japonês.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA