Prefeitos da região Agreste destacam trabalho do deputado Laércio Oliveira

O deputado federal Laércio Oliveira cumpriu agenda na Região Agreste do Estado de Sergipe nesta quarta-feira, 11. O primeiro município visitado foi Itabaiana, onde o parlamentar foi recebido pelo prefeito Adailton Sousa. Na pauta, foram discutidos investimentos para o município serrano, como a construção do Centro de Equoterapia. Até o momento, o deputado já liberou para Itabaiana mais de R$ 5,8 milhões em emendas parlamentares.

O prefeito Adailton Sousa também pediu a Laércio Oliveira para viabilizar reuniões em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e com o ministro do Turismo, Gilson Machado.

“Tenho muito orgulho do trabalho realizado por Laércio Oliveira, que veio a Itabaiana conversar com a gente, se colocar à disposição do município e mostrar o seu desejo de ser pré-candidato a governador de Sergipe, um desejo legítimo por tudo que ele realizou nos três mandatos de deputado federal. Quero dizer que nós estamos de braços abertos e esperamos, quem sabe no futuro, estarmos juntos no mesmo projeto”, disse Adailton.

Dando continuidade a agenda de visitas, Laércio Oliveira esteve em Campo do Brito e foi recebido pelo prefeito Marcell Souza. Laércio falou sobre o trabalho realizado no município, através da liberação de emendas. O prefeito anunciou a construção de sete novas praças, três nos povoados e quatro na cidade, através de recursos do gabinete do parlamentar no valor de R$ 500 mil.

Laércio também conheceu a centenária Filarmônica Nossa Senhora da Boa Hora, fundada há mais de 130 anos, que recebeu novos instrumentos musicais através de uma emenda do deputado no valor de R$ 50 mil. O prefeito Marcell Souza agradeceu a Laércio pela ajuda, que já ultrapassa mais de 5,2 milhões em emendas parlamentares para pavimentação de ruas, reforma de prédios públicos, aquisição de veículos, equipamentos e manutenção da Saúde.

“Laércio Oliveira é um grande parceiro da nossa administração. Desde o início, ele sempre acreditou no nosso trabalho e vem destinando importantes recursos que beneficiam milhares de pessoas. Ficamos felizes com essa notícia: um recurso de R$500 mil reais, que já estão disponíveis, para construção de sete novas praças. Ele é um deputado que olha para os municípios”, enfatizou o prefeito.

São Domingos e Macambira

Em São Domingos, o deputado Laércio Oliveira foi recebido pelo prefeito Binho, vereadores e secretários. O deputado conversou com o gestor sobre o município, que tem uma vocação para a agricultura familiar e para o turismo. Laércio se colocou à disposição para ajudar no que for necessário. Na pauta, também foram discutidas as eleições de 2022. “Tenha aqui o meu carinho e do nosso povo. Não tenho dúvida que você, como um parlamentar que vem sempre representando Sergipe com dedicação e empenho, não esquecerá jamais de ajudar o povo de São Domingos”, falou o prefeito.

Encerrando a agenda, Laércio esteve com o prefeito de Macambira, Carivaldo Souza, para falar sobre política e as potencialidades da região, que pode se tornar um polo na área do turismo com a Rota da Farinha, com atrativos como cachoeiras, serras e vales. “Sabemos da importância do turismo para a geração de empregos, por isso me coloquei à disposição para ajudar na atração de investimentos em infraestrutura para Macambira”, comentou o deputado.

O prefeito Carivaldo Souza agradeceu todo o empenho de Laércio enviando recursos do seu gabinete para o município. “A visita do nosso deputado federal Laércio Oliveira foi muito proveitosa. O que ele almeja irá conseguir e terá todo o nosso apoio, porque eu conheço o seu trabalho e sei da sua capacidade. Quero aproveitar e agradecer por tudo que ele tem feito por nosso município, inclusive colocando emendas”, disse.

Fonte e foto assessoria