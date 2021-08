Prefeitura vacina 5.393 aracajuanos contra a covid-19 nesta quinta-feira

Chegou a vez dos cidadãos de 23 anos de idade serem vacinados contra a covid-19 na capital sergipana. Nesta quinta-feira, 12, primeiro dia dessa faixa etária, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vacinou 4.647 aracajuanos com a primeira dose e 746 com a segunda, totalizando 5.393 vacinados no dia. Ao todo, 378.673 cidadãos já foram imunizados, o que corresponde a 73,68% da população adulta e 56,95% da população em geral.

No ponto fixo situado no Shopping Riomar, o jovem Luís Rodrigo foi imunizado com a primeira dose e destacou a importância da vacinação. “A gente sabe que para tudo voltar ao normal como tudo era antes é necessária a vacina. Esperei por esse momento e espero por dias melhores, dias melhores virão. É muito importante tomar a vacina porque é ela que vai fazer com que tudo melhore e para os dias normais voltarem”, ressalta.

Ana Beatriz Alves, também vacinada nesta quinta-feira, sentiu-se aliviada e agradecida ao receber o imunizante. “Estou sentindo muita felicidade, eu esperei demais por esse momento. Gratidão. Vacina boa é vacina no braço, venham se imunizar”, afirma.

Ao receber a primeira dose, Jonas Rodrigues lembrou da importância de comparecer para receber a dose de reforço na data marcada para garantir a eficácia da imunização. “Estou aliviado em tomar a vacina para normalizar tudo, que estava meio ruim. Compareçam para tomar a primeira vacina e depois aguardar a segunda dose”, lembra.

Já Elaine dos Santos estava emocionada ao receber a primeira dose da vacina e também fez um convite aos aracajuanos que ainda não se imunizaram. “Esperei muito por esse momento. Vacinem-se, é assim que a gente vai conseguir voltar aos dias normais”, pontua.



Calendário

Nesta sexta-feira, 13, continuam sendo imunizados os cidadãos de 23 anos de idade. Para esse público, a vacina está disponível nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h. Nesses locais, é preciso apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, cartão de vacinação e código emitido pelo portal VacinAju.

Além disso, também é possível receber a “dose de esperança” nos seis pontos fixos, que funcionam das 8h às 16h, sem a necessidade de cadastro prévio. São eles: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial), Universidade Tiradentes (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (avenida Augusto Franco).

Já as lactantes com código, grávidas e puérperas poderão continuar se dirigindo ao auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h, localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos, apresentando documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério (exame de sangue, ultrassom ou caderneta da gestante).

Segunda dose

Ao passo em que avança na imunização com a primeira dose, a Prefeitura de Aracaju segue, também, com a aplicação da segunda dose. Nestes casos, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju. Aqueles que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac no mês de junho devem completar o esquema vacinal no Auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h.

Quem foi vacinado com o imunizante da Pfizer entre 4 e 14 de maio deve comparecer para receber a dose de reforço no Externato São Francisco (das 8h às 16h), no bairro Suíssa, e no drive montado no Parque da Sementeira (das 8h às 17h).

Já a segunda dose da AstraZeneca também foi antecipada para quem recebeu a D1 entre 2 e 19 de maio, e está disponível da 8h às 16h nos seguintes pontos: UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente).