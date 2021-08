Programa Alfabetizar pra Valer: Seduc publica convocação de bolsistas e resultado para coordenador e formador municipais

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou nesta quinta-feira, 12, os resultados da VIII Edição da Seleção de Bolsistas do Programa Alfabetizar pra Valer. Os selecionados devem entregar os documentos via e-mails descritos abaixo, conforme a função concorrida, até a próxima quarta-feira, 18.

Para os bolsistas nível II (coordenador municipal), o endereço eletrônico para envio da documentação é: documentospss.coordenador@seduc.se.gov.br. Já para os selecionados de nível III – formador (municipal) o endereço é: documentospss.formadormunicipal@seduc.se.gov.br. Para Bolsista Nível III – Formador (Diretoria Regional): documentospss.formadorregional@seduc.se.gov.br.

Os candidatos deverão enviar os documentos abaixo elencados, em arquivo único e em formato PDF. No campo “assunto” do e-mail, o candidato deverá escrever “Documentos – PSS Bolsistas do Programa Alfabetizar pra Valer”. Será necessário enviar cópias da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor (frente e verso); 1 foto 3×4; Termo de Compromisso do Bolsista; declaração de disponibilidade (assinado) para atuar no Programa Alfabetizar pra Valer e para cumprimento da carga horária; fotocópia do Certificado de Escolaridade (em conformidade com a exigência da função – frente e verso do documento); e comprovante de residência.

Também foi divulgado o resultado final da seleção para Coordenador Municipal e Formador Municipal do Programa Alfabetizar pra Valer.

Seleção

O Processo Seletivo foi iniciado pela Seduc em 6 de março de 2020, tendo seu cronograma suspenso em decorrência das medidas de enfrentamento à covid-19, estabelecidas pelo Decreto n° 40.563/2020. Dos 73 municípios pactuados ao Programa Alfabetizar pra Valer, apenas 53 (cinquenta e três) aceitaram retomar o Processo Seletivo, objeto do Edital 06/2020/GS/SEDUC, em setembro de 2020, ainda no cenário de suspensão das atividades escolares presenciais.

Confira a lista da 11ª convocação para bolsistas de Extensão Tecnológica Níveis II e III:https://bit.ly/3fXX2Kf

Confira o resultado final da convocação para bolsista coordenador municipal:https://bit.ly/3AE2TMy

Confira o resultado final da convocação para bolsista formador municipal:https://bit.ly/3xH98NN

Confira a relação de Cadastro de Reserva para bolsista coordenador municipal:https://bit.ly/3m5x9fc

Confira a relação de Cadastro de Reserva para bolsista formador municipal:https://bit.ly/3AtCsJA