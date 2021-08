RioMar anuncia ganhadores campanha do Dia dos Pais

Para brindar o Dia dos Pais, neste ano, RioMar Aracaju mergulhou no universo da tecnologia e dos games e promoveu uma supercampanha, que sorteou três Playstation 5, o mais novo e desejado console da Sony.

A promoção teve início no dia 27 de julho e foi encerrada em 9 de agosto e para participar era necessário realizar compras nas lojas físicas e online do shopping, no valor de R$ 150, cadastrar as notas fiscais no app RioMar Aracaju Online para gerar um número da sorte e concorrer ao prêmio.

Após 14 dias de promoção, a campanha de Dia dos Pais foi um sucesso! Na tentativa de levar um dos Playstations para casa, os consumidores aderiram à campanha e mais de cinco mil números da sorte foram gerados em duas semanas de promoção.

A apuração foi realizada pela Loteria Federal, no dia 11 de agosto, às 20h, e validada pelos auditores Bruno Teixeira (auditor independente) e Bruno Cosi, da New Co Assessoria Promocional, referência no mercado promocional e especialista na área de Legalização de Promoções com Distribuição Gratuita de Prêmios nas modalidades de concurso, sorteio e vale-brinde. O regulamento completo da campanha promocional pode ser conferido no riomararacaju.com.br.

Veja quem são os papais sortudos que levaram para casa o PS5, última geração: 1º. Fernanda Catarina de Sena Bastos l 2º Eliane Maria Pedro Gomes l 3º Cícero José Mendes Leite.

