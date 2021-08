Rodovia SE-255 levará nome de ex-prefeito de Campo do Brito

Propositura, de autoria da deputada Maria Mendonça, foi aprovada hoje pela Alese

A Rodovia SE-255, no trecho que interliga os municípios de Campo do Brito e Macambira, receberá o nome de Prefeito Manoel de Souza. Projeto de Lei nesse sentido foi aprovado hoje (11), pela Assembleia Legislativa, a partir de uma iniciativa da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB). “Foi a forma que encontramos de homenagear um homem que, como gestor, fez muito pelo seu povo”, afirmou.

Ao agradecer aos colegas pela acolhida do PL, Maria lembrou que Seu Main, como era conhecido, sempre foi um homem à frente do seu tempo. “Um empreendedor, com forte espírito de liderança”, disse Maria, lembrando que ele muito contribuiu para o desenvolvimento de Campo do Brito, em cujo município nasceu e foi gestor por dois mandatos (2005-2008 e 2009-2012).

No seu entender, Seu Main deu grande contribuição ao município através da implementação de políticas públicas eficientes e eficazes em áreas importantes, como saúde, educação e assistência social.

A deputada destacou que o ex-prefeito, que faleceu em 2013, deixou um legado imaterial de simplicidade, honradez, honestidade, devoção à família e amor a Campo de Brito e ao seu povo. “Diante de tudo o que fez, nada mais justo que homenageá-lo, emprestando o seu nome à tão importante Rodovia”, enfatizou Maria.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça