Rompimento já está certo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Partido dos Trabalhadores já está trabalhando para valer a montagem da candidatura decidida do senador Rogério Carvalho a governador do Estado. Não se trata mais de especulação, mas de martelo batido. A conversa que o ex-presidente Lula teve com Rogério, em São Paulo, na sexta-feira passada, consolidou o seu nome sem qualquer possibilidade de recuo. Não há entendimento que não seja para indicação do senador à sucessão estadual. O próprio Lula virá em março a Sergipe se posicionar a favor do candidato petista e conversar com algumas lideranças de outros partidos, e definir algumas estratégias com objetivo de apoio à sua candidatura a presidente da República.

Rogério Carvalho está em Brasília e retorna a Sergipe dia 03 de setembro, uma sexta-feira, para trabalhar sua pré-candidatura. Um dos membros da cúpula do PT deixou vazar a informação de que as conversas avançam já para consolidação de chapa e dos primeiros passos de como será o marketing de campanha, para por o bloco na rua o mais breve possível. Disse que ainda pode se falar em decisão da base de apoio sobre escolha de nomes, “mas isso será de pouca importância que seja o do PT, porque indicado ou não Rogério estará no páreo para sucessão estadual”.

Algumas conversas já vêm acontecendo entre o próprio Rogério, mais membros da cúpula do PT, com objetivo da formação de alianças e até possibilidade de traçar alguma estratégia para formação da chapa. Dois nomes são citados para vice: Valmir de Francisquinho (PL) e o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) e para o Senado aparece Eduardo Amorim (PSDB). Nada está confirmado até o momento, mas o próprio Rogério teve encontros com Francisquinho e Valadares e “falaram sobre política”, como disse a fonte petista.

As conversas agora vão se estender sobre composições, sem que haja qualquer tipo de entendimento previsto, a não ser com o Pros, que em Sergipe acompanha o PT naturalmente. Não há acordo para quando setembro chegar e muito menos no próximo ano, o que praticamente se confirma o rompimento, mesmo que nada esteja oficializado e ainda haja previsão de conversas entre lideranças da base aliada e a cúpula do PT, para manutenção do bloco, que vem desde as eleições de 2010, com a candidatura à reeleição de Marcelo Déda.

Cai o Distritão

Por volta das 22h30min horas de ontem, o deputado federal Fábio Henrique (PDT) informa: “o distritão acaba de morrer na Câmara”. Foi derrotado por 433 votos.

*** Segundo Fábio, acordo feito com a maioria dos partidos, retira o distritão e o substitui pela volta das coligações. Houve acordo entre a maioria dos partidos.

*** Tem mais: Voto dado às mulheres e negros será computado em dobro para o cálculo do fundo partidário.

Algum rompimento

O presidente estadual do PT, deputado João Daniel, disse ontem que acredita que o candidato a governador em 2022 deve ser decidido pela unidade do bloco.

*** – Confiamos, acreditamos e construímos esse Governo. É um projeto que vem desde Marcelo Déda. Cabe ao governador e aos partidos definir quem serão os nomes.

*** Daniel lembra que o PT participa do Governo, “ajudou a vencer a eleição e continuará até que aconteça uma conversa contrária.”

*** Deixou claro que, tendo em vista o projeto nacional do PT, se o partido não for contemplado na chapa majoritária é normal que haja algum rompimento.

Tem que ser petista?

Um integrante da base aliada diz que pela fala de João Daniel, o PT acredita e aceita que o candidato a governador em 2022 seja escolhido pelo bloco, mas se não for um nome petista “é provável que haja um rompimento”.

*** Lembrou que todos os partidos que integram o bloco construíram esse Governo, dentro de um projeto que vem desde Marcelo Déda. E todos têm direito de sugerir candidaturas.

*** Entretanto, “só o PT ameaça romper em caso de não ser escolhido o indicado pela legenda, enquanto os demais partidos se unem mesmo que o seu candidato não seja escolhido. É essa a diferença…”

Laércio mantém contatos

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) reinicia suas visitas às cidades do interior e conversa com prefeito sobre liberação de recursos e não deixa de tratar sobre política.

*** Ele mantém sua pré-candidatura a governador do Estado, se coloca à disposição da base aliada, mas não haverá alteração de apoio em caso de não ser o escolhido.

*** Laércio também está conversando com lideranças políticas nas cidade que visita e o assunto é eleições 2022

Mitidieri em silêncio

O deputado federal Luís Mitidieri (PSD), um dos nomes citados para disputar o Governo em 2022, diz que está em silêncio “porque agora é hora de ouvir mais e falar menos”.

*** – Tenho rodado todo o Estado de Sergipe visitando as bases, dialogando com as pessoas e ouvindo seus reclames, disse.

*** E acrescentou: “na hora certa, o governador irá nos chamar pra definir as coisas”.

Caso haja prorrogação…

O conselheiro Ulices Andrade mergulhou, mas o seu nome continua sendo citado como possível para disputar o Governo em 2022.

*** Uma liderança política ligada a Ulices disse que, apesar do recuo, ele ainda toparia disputar o mandado caso a data da escolha seja prorrogada para março

*** Disse também que não jogará em outro time caso a indicação seja agora.

Analisa alternativas

Para o ex-deputado Ivan Leite (PSDB) o quadro político de 2022 está em aberto e ele tem recebido membros de vários partidos que o convidam para filiação. Mas vai analisar todas as alternativas.

*** Hoje, Ivan Leite vai receber o presidente do seu partido, ex-senador Eduardo Amorim. Na agenda conversas para segurá-lo no tucanato. Diz que há um excelente relacionamento entre eles, acima das questões política.

Sobre Majoritário

Ivan Leite confidenciou ontem que tem três convites de partidos políticos para disputar mandatos majoritários nas eleições do próximo ano. Não disse quais.

*** O ex-prefeito pretende candidatura a deputado federal e diz que esses convites “não são motivo para envaidecimento, mas de reconhecimento”.

Fundação Podemos

A delegada Daniele Garcia (Podemos) lembra que pode concorrer a qualquer cargo, mas diz que o Distritão ainda não está definitivamente aprovado: “Tem que ter muita calma”!

*** Quanto ao Governo ou Senado, Daniele diz que pode concorrer a qualquer cargo, “não há nenhum empecilho”!

*** Avisou que a Nacional do Podemos está em Aracaju e que “essa semana teremos uma imersão sobre a ‘Fundação Podemos’ e os cursos que ela disponibiliza para a população”!

Adriana no Podemos

A ex-vice-prefeita de Estância, professora Adriana Leite, está sem partido. Ela conversou com a direção do Republicanos e deixou a sigla.

*** Adriana será candidata à deputada estadual.

*** A professora já tem outro partido à vista para filiação: o Podemos e deve se filiar em data agendada pelo sua nova legenda.

Machado e Dr Mário

O presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, recebeu ontem o prefeito de Dores. Dr. Mário (Cidadania).

*** O prefeito falou dos pleitos que foram encaminhados à senadora Maria do Carmo e Machado se propôs em anteceder junto à senadora.

***Também falaram sobre política e eleições 2022 e Machado convidou Dr. Mário a ingressar no Democratas. O prefeito ficou de pensar.

Pouca aceitação

O senador Alessandro Garcia (Cidadania) disse que o Distritão não tem grande aceitação no Senado, “mas todos estão aguardando a redação final.”

*** Quanto a uma candidatura sua a governador, Alessandro diz que a “definição de sobre isso só vai acontecer mais adiante”.

Tarantela na disputa

O empresário João Tarantela diz que será candidato em 2022 a qualquer mandato – deputado federal, governador ou senador – ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

*** João Tarantela está aguardando apenas o filiação de Bolsonaro em um partido, para ir com ele e decidir a candidatura.

Um bom bate papo

Metrópoles – Essa é a terceira vez que presidente reduz impostos para jogos eletrônicos. Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, tem empresa no setor.

Revista Fórum – Jair Renan é criticado pelo irmão Flávio Bolsonaro ao dizer que namoraria petista: “Tá de sacanagem?”

Adriana Ventura – Distritão é tão ruim, mas tão ruim que só é utilizado no Afeganistão, na Jordânia, nas Ilhas Pitcairn e em Vanuatu.

Fábio Ostermann – O Distritão favorece candidaturas com mais dinheiro para gastar. De onde virá esse dinheiro? Do aumento do Fundão, ué?

BBC News Brasil – Já há regiões do Nordeste onde, mesmo que chova, não nascerá mais nada no solo ‘morto’.

Metrópoles – Estados cuja campanha de imunização está menos avançada devem receber mais doses, a partir de agora.

Sônia Bridi – Assassino condenado permanecer na polícia não o transforma em policial – transforma a polícia em abrigo de criminosos.

Revista Oeste – Amoêdo manda que políticos do Novo alinhados a Bolsonaro procurem outro partido.