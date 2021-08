Rosário registra menor índice criminal dos últimos três anos

Dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), apontaram redução nos atos criminais registrados em boletins de ocorrências no município de Rosário do Catete. Os dados são referentes ao primeiro semestre deste ano em comparação com os registros no mesmo período nos anos de 2020 e 2019. Os dados coletados pela Diretoria da Guarda Municipal apresentam índices relacionados aos crimes contra o patrimônio, contra a honra e contra a vida.

Segundo os dados registrados em boletins de ocorrências, no primeiro semestre deste ano o Índice Geral de Criminalidade (IGCrime) apresentou uma média de redução de 34,97% nos delitos inseridos no grupo de crimes contra o patrimônio, especificamente os crimes de dano, furto e roubo. Em relação aos crimes contra a honra, precisamente os crimes de calúnia, difamação e injúria, referente ao primeiro semestre de 2021, verificou-se uma redução média de 31,49% no IGCrime comparado ao mesmo período de 2020 e 2019. Já em relação aos crimes de contra a vida, especificamente os crimes de homicídio e lesão

corporal

De acordo com o secretário Municipal de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, José Anselmo Santos, os investimentos na Guarda Municipal, em paralelo com o mapeamento

da mancha criminal e o planejamento estratégico de enfrentamento à criminalidade são ações fundamentais para a redução de práticas criminosas no município. “Constantemente estamos nos reunindo e avaliando os índices da criminalidade no município. Quando identificamos a mancha criminal, desenvolvemos ações estratégicas de policiamento

ostensivo e preventivo para a redução da criminalidade. Nossa missão é garantir a segurança pública de todos os munícipes”, pontuou.

“Conforme comparativo realizado em igual período nos meses de janeiro a junho, nos anos de 2020 e 2021, os homicídios reduziram em 50% no município de Rosário do Catete. Além de números, a queda na incidência de homicídios representa a preservação de vidas no município”, concluiu o secretário José Anselmo.

O cidadão rosarense pode solicitar auxílio da Guarda Municipal pelo telefone (79) 99824-7330, que está disponível 24 horas.

Por Keizer Santos