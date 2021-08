Santana do São Francisco inaugura obra de urbanização da entrada da cidade

O município de Santana do São Francisco inaugurou na noite desta quarta-feira, 11, a obra de construção e urbanização da entrada da cidade. A inauguração foi tratada com festa pela população, que se fez presente sob o cumprimento de medidas sanitárias de prevenção à Covid-19.

Os trabalhos foram concluídos em menos de dois meses, culminando em uma nova adequação viária, com sinalização horizontal e vertical; pintura de canteiros centrais; construção de três estatuetas em barro, sendo duas representativas de Nossa Senhora Sant’ana, e construção de um abrigo para passageiros.

Para abrilhantar o evento, o prefeito Ricardo Roriz recebeu a presença da atração musical Wagner do Acordeon. No âmbito cultural, o município ainda contou com uma apresentação do grupo de bacamarteiros de Capela e com a passagem de um barco de fogo, além da demonstração de uma guerra de espadas do município de Estância.

De acordo com Ricardo, a inauguração deve ser celebrada como parte de um novo momento vivido pelo município. “Assumi o compromisso de reconstruir Santana desde o momento em que pleiteei voltar a ser prefeito daqui. Agora venho trabalhando dentro das nossas limitações e sinto muita felicidade em ver que grandes feitos já estão sendo compartilhados com a população, a exemplo desta obra e de outras duas que já inauguramos esse ano”, destacou.

A inauguração teve a presença de diversas lideranças políticas locais, a exemplo de vereadores e do vice-prefeito André Santana, e de liderança estaduais, tais como o ex-governador Jackson Barreto e o deputado estadual Adailton Martins.

Contente com a boa receptividade do povo santanense, o ex-governador Jackson comemorou os resultados que a gestão municipal tem apresentado nos primeiros meses de mandato. “É uma felicidade visitar Santana do São Francisco e ao mesmo tempo é uma satisfação ver essa obra guiada pelo prefeito Ricardo Roriz. Peço a Deus e a Senhora Santana que o abençoe”, finalizou.

