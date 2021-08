Secretário Josué Modesto faz balanço das ações da Seduc: “É uma mudança de caráter histórico”

Em entrevista ao Jornal da Fan, nesta quinta-feira (12), o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Josué Modesto, fez um balanço desde quando assumiu a pasta. Na conversa, ele destacou as reformas das escolas e a implementação da metodologia de ensino que está em vigor no Ceará.

Josué afirmou que um dos principais avanços foi a maneira como os gestores das diretorias regionais e das escolas foram escolhidos. “O ponto principal, que foi uma opção do Governador Belivaldo Chagas, foi abordar a educação como política de estado, que é quando a Educação segue metas e é orientada por planos de longo prazo, como o Plano Nacional de Educação (PNE). E houve uma mudança fundamental no critério de seleção dos dirigentes, tanto da Seduc, quanto das diretorias regionais de educação e de equipes diretivas das escolas”, completou.

Ele esclareceu que antes da sua gestão, os cargos dos dirigentes eram escolhidos como forma de sustentação política. “É uma mudança de caráter histórico e esperamos que seja um dos legados deste governo e que os próximos continuem, porque isso é uma Política de Estado”.

Modesto também explicou sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado de Sergipe (Saese), que visa avaliar o desempenho das escolas e o nível de aprendizagem dos alunos das redes públicas estadual e municipal de ensino, que foi aprovado pela Assembléia Legislativa de Sergipe (ALESE) e será implementado neste ano.

No tocante ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o secretário da Educação, modesto ressaltou que a posição de sergipe não é confortável. “Apenas para os anos iniciais do ensino fundamental nós temos alcançado a meta fixada pelo Inep, mas, tanto para os anos finais do ensino fundamental, quanto para o ensino médio nós ficamos aquém da projeção de desempenho”.

Josué explicou que o exemplo da Educação do Ceará, mais especificamente na cidade de Sobral, que é referência no Ideb, está sendo implementada a partir da sua gestão na Educação de Sergipe. Segundo ele, a maneira como de fato trabalha é uma política de Estado.

Reformas de Escolas

Modeste declarou que as escolas já estão prontas para receber os alunos e que, desde o início da sua gestão, mais de 23 escolas estaduais foram entregues reformadas e outras 60 estão passando pelo processo de manutenção. Ele completou também que, por meio do Conselho Escolar, as escolas receberam recursos suficientes para aquisição de insumos e equipamentos.

Concurso Público

A previsão de realizar um concurso público não está sendo prioridade da sua administração frente a pasta. Segundo ele, o quadro do magistério no momento é suficiente para suprir a demanda das escolas, mas não descartou uma futura realização.