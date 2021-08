Sergipe recebe duas remessas de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta quarta-feira, 11, mais lotes de vacinas contra a Covid-19, contendo 12.870 doses do imunizante da Pfizer, que serão utilizadas para a primeira aplicação e 11.250 da fabricante Astrazeneca, para a segunda dose.

Na última segunda, 09, chegaram mais 17.400 doses da Coronavac para aplicação em primeira e segunda dose e na terça, 10, chegaram 36.270 doses da vacina da Pfizer, que serão utilizadas também para a primeira aplicação. Na semana, Sergipe já recebeu 77.790 doses de vacinas.

Com essas novas doses de hoje, já são 1.872.900 unidades recebidas do Ministério da Saúde até então. A primeira dose já foi aplicada em 1.118.129 pessoas; a segunda dose foi aplicada em 506.175 e a dose única em 38.700. Em Sergipe, 49,90% da população já foi vacinada com a primeira dose e 17,81% já recebeu a segunda dose ou dose única.

O processo de distribuição das vacinas também está sendo realizado com agilidade para os municípios, para garantir a celeridade da vacinação em todo o estado. Junto com as vacinas, a SES envia também as agulhas e seringas.

Ascom/SES