Suspeito de atropelar e matar sargento da PM se apresenta à Polícia em Aracaju

O motorista que fugiu após provocar um acidente que causou a morte do sargento da Polícia Militar, Marcos Luiz Santos Lima, de 46 anos, no município de São Miguel do Aleixo, se apresentou à polícia nesta quinta-feira (12).

Em nota, a SSP informa que o depoimento foi na sede do órgão, localizado no bairro São José, centro da capital. A SSP diz ainda que o suspeito possui carteira de habilitação e que não houve prisão porque já tinha cessado o tempo de flagrância.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Nossa Senhora Aparecida e, de acordo com a SSP, o condutor deve ser indiciado por não ter prestado socorro à vítima.