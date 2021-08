Suspeito de tráfico é preso com cerca de 1,5kg de droga em Socorro

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um suspeito de tráfico de drogas que transportava uma sacola com cerca de 1,5 Kg de entorpecentes, no Conjunto Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe realizava rondas naquela localidade, quando avistou um homem em atitude suspeita. Ele notou a presença dos policiais e tentou empreender fuga, mas foi interceptado ainda no local.

Durante abordagem ao suspeito, os militares apreenderam uma bolsa contendo aproximadamente 1,5 Kg de entorpecentes, sendo 800 gramas de cocaína e 600 gramas de maconha.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foi constatado que ele já possuía passagem pelo sistema prisional.

Com informações da PM/SE