TestAju já realizou cerca de 17 mil exames para detecção da covid

“As pessoas ainda não estão com a real noção sobre a gravidade dessa doença. Só sabe a gravidade quem já passou pelo hospital, como a minha mãe que ficou intubada por 45 dias. Eu também já fui internada para tratar a doença e emagreci oito quilos. Se as pessoas tivessem ciência de como é importante fazer esse teste. Peço que façam o teste, pelo amor de Deus, porque essa doença não é brincadeira, a pandemia não passou. Temos que nos monitorar sempre”.

O depoimento transcrito acima é da dona de casa Rosilene Góis Passos Cavalcante, de 54 anos, moradora do bairro Coroa do Meio, na zona Sul de Aracaju, uma das localidades onde a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), montou um ponto do TestAju esta semana, projeto itinerante iniciado em agosto do ano passado, como estratégia para mapear a proliferação do novo coronavírus na capital sergipana.

Nesse sentido, o TestAju amplia a testagem da população, sobretudo de pessoas assintomáticas, o que possibilita ter informações mais precisas acerca da transmissão do vírus. Somente este ano, já foram realizados cerca de 17 mil testes, entre exames RT-PCR e testes rápidos.

De acordo com a enfermeira do TestAju, Elaine Raquel Alves Maria de França, que coordenou a ação na Coroa do Meio, o projeto visita, três vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, os bairros selecionados de acordo com a análise epidemiológica feita no comparativo de uma semana para outra.

“A gente realiza a divulgação e, uma vez montada a estrutura no bairro selecionado, são disponibilizadas senhas, cerca de 150 por manhã, onde o interessado realiza dois tipos de exames, mediante apresentação de documentação como identidade e CPF, além de informar o CEP residencial”, esclareceu.

O primeiro teste, segundo Elaine, é o RT-PCR, de biologia molecular, cuja amostra é enviada para o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), onde é dada uma média de três a cinco dias para a liberação do resultado. Neste caso, o aracajuano pode acompanhar o resultado na plataforma digital AjuInteligente ou pela central telefônica da Saúde, no 0800 729 3534, opção 1. O segundo é o teste rápido, em que é feita uma pequena coleta de sangue, cujo resultado é revelado em 10 minutos.

Ferramenta de conscientização

Mas além de identificar uma pessoa positivada assintomática, afirma a enfermeira, o projeto consolida-se como uma ferramenta de conscientização, partindo do pressuposto de que o cidadão, mesmo sem apresentar sintomas, pode ser um instrumento de proliferação do vírus, até porque a pandemia, embora apresente, a cada dia, diminuição no número de contaminados e de óbitos, ainda não acabou.

“Há pessoas que são assintomáticas e não sabem que estão contaminadas. É preciso continuar com essa ação preventiva, até porque temos a questão das variantes novas. Este ano já estamos percorrendo os bairros pela segunda vez, sempre em pontos estratégicos. Como hoje temos uma demanda menor no número de infecções, é vital que as pessoas se conscientizem sobre a importância dos testes. A pandemia não acabou, por isso orientamos que a população faça o teste”, afirmou.

Demanda espontânea

O comerciante Silvio Batista Santos de Almeida, 43, não tem dúvidas sobre o valor que tem esse tipo de ação. “Trabalho aqui em frente. Logo cedo observei que montaram os toldos e fiquei curioso. Quando vi a equipe chegando, percebi que era algo relacionado à saúde, aí perguntei à enfermeira e resolvi fazer o teste. Há menos de dois meses contraí o vírus e ainda estou tossindo muito. Acredito que não estou totalmente curado. É bom esse tipo de teste para a gente ter certeza se está ou não com o vírus”, destacou.

O autônomo Edleno Santos, 24, disse que o TestAju é extremamente relevante. “Minha esposa soube que havia o teste rápido e nos deslocamos para cá. É importante a gente ficar precavido. Tenho uma filha pequena e é bom fazer esse tipo de monitoramento. É importante a Prefeitura estar realizando esse tipo de serviço no bairro. Quem quiser pode vir que é gratuito”, elogiou.

Opinião semelhante tem o empresário Mateus Porto, 30. “Acho muito importante as pessoas estarem se conscientizando cada vez mais, principalmente para quem trabalha com pessoas no dia a dia. Às vezes, as pessoas são assintomáticas e não sabem se estão contaminadas. É de grande importância esse tipo de serviço para a população”, frisou.

