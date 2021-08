Urgência do Ipesaúde explica novo fluxo de atendimentos covid-19

Consultórios instalados em contêineres foram desativados e pacientes com casos confirmados estão sendo atendidos na estrutura interna do SPA

O Ipesaúde, através do Serviço de Pronto Atendimento (SPA), encerrou as atividades dos consultórios instalados desde abril de 2020 em contêineres posicionados na unidade de urgência. Os espaços estavam destinados a pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19. Durante o período de funcionamento, os containers atenderam mais de 15 mil beneficiários.

De acordo com Luiza Nauane, coordenadora do Serviço de Pronto Atendimento do Ipesaúde, “Com a retirada dos contêineres, os atendimentos para suspeitas confirmadas já estão sendo realizados dentro da estrutura interna do SPA”, disse.

A coordenadora ressaltou ainda que espaços foram reservados para este fim e continuarão realizando os acolhimentos com a mesma eficiência, além de pontuar que o número de casos tem diminuído, o que fomentou a decisão da desativação dos containers.

Importante frisar que pacientes de 0 a 14 anos com sintomas devem se dirigir à urgência pediátrica do Hospital São Lucas.

RT-PCR

Sobre os testes RT_PCR, nos quais a coleta de material para análise ocorria tanto nos containers quanto no Centro de Tratamento da Síndrome Gripal, agora passa a ser coletada exclusivamente no SPA, como explica Luiza Nauane. “O RT-PCR continua com os mesmos critérios com espaço próprio para coleta no SPA, e o prazo de resultado é em até 48 horas”, finaliza.

O Serviço de Pronto Atendimento do Ipesaúde fica localizado na avenida Desembargador Maynard, s/n, anexo ao Hospital de Cirurgia e funciona 24h.

https://www.ipesaude.se.gov.br/urgencia-do-ipesaude-explica-novo-fluxo-de-atendimentos-covid-19/