Vereador Artur  Apresenta PL Que Homenageia O Ex-Prefeito De Estância Nivaldo Silva Como Patrono Da Guarda Municipal

O vereador Artur Oliveira Nascimento (PT) apresentou Projeto de Lei em sessão a última terça-feira, dia 10 de agosto, que estabelece o nome do saudoso empresário, deputado estadual e prefeito NIVALDO SILVA CARVALHO, seu fundador, como PATRONO da corporação Guarda Municipal de Estância.

Para justificar o Ato Legislativo, o vereador ressalta que Uma das entidades públicas que nos últimos anos tem se destacado, diante dos olhos e em sintonia com os valores do população da cidade, por relevante atuação e crescimento corporativo, é a Guarda Municipal de Estância, que recentemente completou 28 anos de existência, sendo fundada em 10 de maio de 1993, pelos selos da Lei complementar de 01/1993, sancionada pelo prefeito Nivaldo Silva Carvalho, configurando-se como a segunda entidade desta natureza a ser oficialmente criada no Estado de Sergipe. Por esta dimensão de feito e importância pública estamos apresentando este Projeto de Lei para denominar como Patrono da Instituição o seu inesquecível criador.

Tendo como função inicial exclusiva de executar serviços de vigilância do patrimônio público, como do Paço Municipal, da antiga Central de Abastecimento, das praças, das feiras livres e locais de maior incidência de delitos, hoje a Guarda Municipal figura no cenário da Segurança Pública do município com um efetivo de 143, dentre este total 20 agentes femininas e, seguindo a estrutura das demais Guardas Civis Municipais, possui guardiões distribuídos em 04 grupamentos: Guarda – Vidas, Ronda Municipal Escolar, Ronda Tática Ambiental e IV Ronda Tática Municipal. “É, portanto, uma instituição

de segurança pública estruturada que respeita e amplia o sentido e função da sua criação que merece historicamente ter um patrono da dimensão e referência publica como o que agora este Projeto de Lei determina”, assinala o vereador!

Foto e texto assessoria