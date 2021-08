Correição Ordinária da Vara do Trabalho de Estância acontecerá de 17 a 20/8/2021

A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira, no exercício da Presidência do Tribunal, em delegação de inspeção correicional e no uso de suas atribuições legais e regimentais, realizará, no período de 17 a 20/8/2021, Correição Ordinária na Vara do Trabalho de Estância.

Enquanto durarem as medidas de isolamento social para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as correições, no âmbito do TRT da 20ª Região, serão realizadas, em caráter excepcional, de maneira remota.

A sessão de conclusão dos trabalhos correicionais será realizada, de forma telepresencial, às 10h30 do dia 20/8/2021 (sexta-feira).

Para mais informações, acesse o Edital de Correição.

Ascom/TRT20