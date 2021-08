Acese diz que os números positivos do comércio trazem otimismo

Os recentes dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados esta semana pelo IBGE, apontaram bons números para o setor em Sergipe. O estado está entre as 9 unidades da federação que apresentaram um resultado positivo no comércio varejista no último mês de junho.

O crescimento foi 0,3% frente ao mês anterior. Contudo, para Marco Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), apesar de parecer um leve aumento, os dados da pesquisa trazem otimismo. “Por menor que seja o número, quando temos um resultado positivo, é importante”, analisa.

A PMC apontou que no último mês de maio, Sergipe havia registrado um crescimento de 2,1% nas vendas, após dois meses consecutivos de queda. No acumulado dos meses de 2021, o volume de vendas no varejo apresentou um aumento de 3,9% e no acumulado em 12 meses, o resultado é de crescimento em 3,1%.

Pinheiro lembra que o cenário ainda é complicado, visto que a pandemia e a crise por ela provocada fecharam empresas e pulverizaram postos de trabalho. Contudo, a perspectiva é de que o crescimento permaneça ao longo desse segundo semestre, promovendo um aquecimento gradual da economia.

“Há uma demanda reprimida. O poder de compra sendo restabelecido, as datas festivas se aproximando, é natural que se preveja um crescimento nas vendas. Nós temos uma boa expectativa para que os negócios que fecharam possam reabrir e os postos de trabalho sejam reabertos”, assegura o presidente.

Marco Pinheiro destaca ainda outro motivo para um cenário de aumento nas vendas: o novo Bolsa Família, que está sendo discutido pelo Governo Federal. Rebatizado de Auxílio Brasil, o programa deverá ampliar o benefício para as famílias assistidas. “Será “Todas as vezes que há uma disponibilidade de recursos, automaticamente há um impulsionamento na economia, principalmente na base. Distribuição de renda, que ajudará também as empresas – principalmente os pequenos empreendedores”, finalizou o presidente.

Por Daniel Almeida