Aldeia Sesc de Artes terá duas semanas de atividades culturais

O Aldeia Sesc de Artes vai reunir o melhor da música, teatro, dança, circo, literatura, cinema, artes visuais, cultura de tradição e patrimônio cultural no período de 14 a 28 de agosto em Sergipe.

Após um ano de pausa por causa da pandemia, as atividades acontecerão em formato híbrido, com atividades online e presenciais com limitação da quantidade de participantes e o cumprimento dos protocolos de saúde e segurança. Com a transmissão pela internet o evento vai romper fronteiras e poderá alcançar o público de todo o mundo.

“Tem sido tempos difíceis, mas com o avanço da vacinação e diminuição dos casos de Covid-19 surgiu a possibilidade de retomarmos o Aldeia Sesc de Artes que é tão importante porque envolve as mais diversas representações da arte sergipana. Sou grata ao Departamento Nacional, ao presidente do Sistema Fecomércio/Sesc, Laércio Oliveira, por apoiarem esse projeto com tanto carinho. Agradeço também a toda a equipe de organização e participantes do evento que será uma demonstração desse patrimônio imaterial incrível que temos aqui no nosso estado”, destacou a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias.

Nas duas semanas de shows e atividades, o público terá acesso a apresentações artísticas de mestres e grupos sociais, vivências, experimentações, exibições de vídeo, rodas de conversa e de escuta, além de outras experiências para estimular a reflexão e o fortalecimento da identidade e pertencimento.

“Nós estamos abraçando uma série de grupos sociais, pessoas de notório saber, artistas diversos que trabalham na perspectiva da criação e da preservação do patrimônio material e imaterial, como também na memória social dos diversos saberes e fazeres do estado de Sergipe”, ressaltou a coordenadora de Cultura do Sesc, Rita Simone.

Integração cultural

O objetivo do Aldeia Sesc de Artes é fortalecer o movimento artístico sergipano através de troca de experiências entre a pluralidade das manifestações culturais e artísticas que circulam no estado, fortalecendo a economia criativa local.

As atividades remotas gratuitas serão disponibilizadas no Instagram e canal do Youtube do Sesc em Sergipe. Já para as oficinas e cursos presenciais o investimento é R$ 10,00. Confira a programação completa no site do Sesc Sergipe (https://sesc-se.com.br/) e participe!

Fonte Sesc Sergipe