Após treinamento da Ser Educacional, alunos garantem vagas em multinacional

A escola de tecnologia da Ser Educacional, Singular Tech School, concluiu a primeira academia de treinamentos e já abriu as portas do mercado para os alunos da Instituição. Entre os dias 12 e 30 de julho, a Singular promoveu uma capacitação dos estudantes junto com a Accenture, multinacional da área de desenvolvimento de softwares e soluções tecnológicas. Ao fim do treinamento, 35 deles já garantiram vagas na empresa.

A academia teve como objetivo a seleção de talentos para a área de desenvolvimento de software. Durante o período, os alunos foram divididos em dois grupos, levando em consideração a aptidão de cada um. Um deles abordou o desenvolvimento utilizando a ferramenta FLUTTER, enquanto o outro estudou o desenvolvimento em microserviços com a ferramenta APIGEE.

De acordo com o diretor executivo de Inovação e Serviços do grupo Ser Educacional, Joaldo Diniz, o objetivo das academias é reduzir o gap que existe entre os estudantes e as exigências do mercado. “Atualmente, existem muitas vagas para serem preenchidas no mercado de tecnologia. Nós mudamos a nossa matriz curricular para entregar os alunos prontos para o mercado de trabalho, reduzindo essa distância entre as vagas e profissionais com conhecimento atualizado. Hoje, as empresas contratam um funcionário e ficam, em média, 3 meses treinando-o para depois colocar na produção. Com essas academias, as companhias passaram a procurar o Ser Educacional porque sabem que irão encontrar os alunos que dominam as tecnologias mais novas que existem no mercado”, destaca.

Ao todo, 50 alunos participaram da academia. Destes, 35 já encerraram o curso recebendo uma proposta de emprego para trabalhar como desenvolvedor na Accenture. “Essa academia com a Accenture foi a primeira de muitas. Já temos mais 3 outras academias de seleção de talentos agendadas. A próxima será com a AVANADE com foco na seleção de desenvolvedores pleno”, finalizou o coordenador dos cursos de tecnologia do grupo Ser Educacional, Hesdras Viana.

