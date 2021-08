Covid-19: Aracaju vacinará população de 22 anos e fará repescagem para pessoas com 52 e 54 anos

Aracaju segue avançando na vacinação contra a covid-19 e, na próxima segunda-feira, 16, e terça-feira, 17, alcançará mais uma faixa etária: a população de 22 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta sexta-feira, 13, através das redes sociais. Ele também divulgou novas idades e datas para a repescagem, desta vez para os cidadãos de 52 e 54 anos que não receberam a vacina em etapas anteriores. A repescagem ocorrerá na quarta-feira, 18, e na quinta-feira, 19.

Tanto para os aracajuanos de 22 anos quanto para repescagem, a primeira dose será disponibilizada nos drive-thrus (Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores) e em seis pontos fixos. A capital sergipana já contabiliza 378.673 cidadãos vacinados com a D1, o equivalente a 73,68% da população adulta e 56,95% da geral.

“É com grande felicidade que anunciamos mais uma fase da campanha de vacinação, com a inclusão dos aracajuanos de 22 anos. Além disso, também continuaremos com a repescagem, agora para os cidadãos de 52 e 54 anos que não puderam se vacinar em suas etapas. Diferente da fase anterior, todos poderão se dirigir aos seis pontos fixos e aos drive-thrus. Lembrando que as pessoas que irão para repescagem precisam se cadastrar no portal da Vacina para ter acesso ao imunizante”, detalhou o prefeito.

Os aracajuanos de 22 anos poderão tomar a vacina nos dias 16 e 17 de agosto, segunda-feira e terça-feira, respectivamente. Este público deve apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em seu nome, ou no nome dos pais, dos últimos seis meses.

Já para a população de 52 e 54 anos, que irá para a repescagem, a vacinação será nos dias 18 e 19 de agosto, quarta-feira e quinta-feira. Os cidadãos devem se cadastrar, obrigatoriamente, no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo, que deverá ser acompanhado com o número do CPF. Quem já se cadastrou e teve o código liberado, basta aguardar as datas e se dirigir a um dos postos de vacinação. Além do código autorizativo, estas pessoas devem estar munidas de documento de identificação com foto e comprovante de residência da capital, em seu nome, no dia da vacinação.

Quem solicitou agendamento por email, deve apresentar o email de autorização e documentação. O cidadão que não tiver acesso à internet ou encontrar dificuldade para realizar o cadastramento no portal, poderá fazer o pedido em uma Unidade Básica de Saúde.

Locais de vacinação

Nesta nova fase do calendário municipal, o público priorizado poderá se dirigir a um dos pontos fixos, das 8h às 16h, nos seguintes locais: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial), Universidade Tiradentes (Farolândia), Estação Cidadania (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (avenida Augusto Franco). O cidadão também poderá ter acesso à vacina nos drive-thrus, localizados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores.

Foto Ana Lícia Menezes