Deputado declara apoio à reformulação na Lei do Conejuve

Na manhã da última quarta-feira, 11, dia dos estudantes e semana da juventude, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, recebeu a honrosa visita de membros do Conselho Estadual de Políticas Públicas de Juventude (Conejuve) e da União de Estudantes Secundarista na Assembleia Legislativa de Sergipe, onde trataram de pautas do movimento.

Na oportunidade, estiveram presentes o presidente da comissão de assuntos parlamentares, Júnior Lima, a presidente da comissão de articulação e diálogo e presidente da União Sergipana de Estudantes Secundaristas, Lizandra Dawany, o conselheiros e presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, Daniel Anjos e o conselheiro Rodrigo Feiju.

O objetivo principal da reunião foi a busca pela reformulação na Lei Estadual que deu início ao Conejuve, em 2014. A mudança faz com que tornem-se um órgão consultivo e deliberativo, que além de fiscalizar os recursos destinados à política pública de juventude no âmbito estadual, podem apresentar e contribuir diretamente para a elaboração dessas políticas, dentre outras mudanças que colaborará com a vida do jovem e estudante.

Entusiasmado com a oportunidade, o parlamentar se dispôs a contribuir com os membros do Conselho e aproveitou para parabenizar os estudantes e reforçar o seu compromisso com a educação. “Eles, representantes dos jovens e estudantes, nos trouxeram algumas demandas que, com certeza, terão todo o nosso apoio. Quero reafirmar o nosso compromisso com as classes e parabenizar todos os estudantes sergipanos neste dia que os homenageiam”, declarou.

Além disso, o deputado reiterou que usará a tribuna da Alese para tratar da reformulação na Lei e se comprometeu em ser o intermediador da reunião entre os membros do Conejuve e o presidente da Casa, Luciano Bispo.

Por Luísa Passos