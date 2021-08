Eduardo Amorim recebe prefeito Adailton e Valmir de Francisquinho

Nesta quinta-feira, 12, o médico e ex-senador Eduardo Amorim recebeu, na sede do PSDB, a visita do prefeito de Itabaiana, Adailton Souza, do ex-prefeito Valmir de Francisquinho e do vereador Vaguinho. “Uma tarde de muito diálogo, inclusive tratando do cenário político para o próximo pleito. Discutimos, entre outras coisas, as perspectivas de candidaturas majoritárias e proporcionais”, afirmou Eduardo Amorim.

Eduardo Amorim visita Ivan Leite

Eduardo Amorim visitou também nesta quinta-feira, o ex-prefeito de Estância, Ivan Leite, e sua esposa, a ex-vice-prefeita Adriana Leite. O prefeito de Itabaiana, Adailton Souza, o ex-prefeito Valmir de Francisquinho e o vereador Vaguinho também participaram do encontro.

Entre os tantos assuntos da conversa, o cenário político também entrou em pauta. “Ivan é um importante quadro do PSDB. Um político com forte projeção estadual. Aproveitei a visita para saber como está a saúde do amigo, que recentemente divulgou o diagnóstico de um câncer, desejando pronta recuperação”, afirmou Eduardo Amorim.

