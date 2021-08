Empresas sergipanas recebem premiação da ABAD

A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD), anualmente premia as empresas do segmento que mais se destacaram no mercado local e nacional. Durante a Convenção Nacional do setor Atacadista Distribuidor, em Atibaia-SP, duas empresas locais foram premiadas. A Megga Distribuidora, como maior atacadista distribuidor do estado em 2020 e a Andrade Distribuidora, escolhida a melhor atacadista distribuidora do estado.

Em virtude da pandemia da COVID-19, as empresas sergipanas foram representadas pelo presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Sergipe (Sincadise), Breno Pinheiro França, que participou do evento, acompanhado da delegação sergipana. Breno agradeceu a premiação em nome das empresas, valorizando o trabalho que o atacado distribuidor tem feito para garantir o funcionamento do comércio varejista e de serviços em Sergipe, com o empenho das empresas premiadas pela ABAD.

“Para tanto a Megga, quanto a Andrade, este momento é importante, pois mostra o reconhecimento ao trabalho desenvolvido por elas ao longo de muitos anos, para fortalecer o atacado distribuidor em nosso estado. E para mim, receber em nome deles, é muito importante também, por ser elencado por ambos os empresários, Michell Sobral e Celso Pessoa, para outorgar essa honraria às suas empresas. Eles ficaram muito felizes pelo reconhecimento da ABAD e isso é o resultado de muito trabalho desenvolvido pelas empresas. Parabenizo os empresários Michel Sobral, Kattyane Sobral e todos os colaboradores da Megga Distribuidora pela conquista do Prêmio de Maior Atacadista Distribuidor de Sergipe, bem como ao empresário Celso Pessoa e toda a equipe da Andrade Distribuidora, eleita o Melhor Atacadista Distribuidor de Sergipe, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao pequeno e médio varejo sergipano. E isso é um reconhecimento também à todas as empresas do setor no estado, porque todas são vitoriosas em sua atuação”, disse Breno França.

