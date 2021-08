Estado de  Sergipe atinge nota 97,5% no Programa Progestão

Resultado credencia o Estado a receber a quarta parcela do programa de estímulo financeiro que fortalece os recursos hídricos

O Governo de Sergipe, por meio do trabalho que é realizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), através da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), atingiu a nota 97,5% na avaliação da Agência Nacional de Águas (ANA), e com isso se torna apto a receber a quarta parcela no valor de R$ 975.000,00, do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – Progestão, coordenado pela ANA.

Esse é o resultado da certificação do 4º período do 2º ciclo do Progestão referente ao exercício de 2020 no Estado de Sergipe. O programa é composto por cinco metas de Cooperação Federativa e outras cinco metas de gestão estadual e tem como objetivo a concessão de estímulo financeiro pelo alcance de metas de gerenciamento de recursos hídricos, uma vez que foi criado para fortalecer a gestão das águas em território nacional, de forma integrada, descentralizada e participativa e ainda promover o uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos.

“O Estado atendeu parcialmente as metas de cooperação federativa, integralmente as metas de gerenciamento de recursos hídricos em âmbito estadual e não teve deduções no Fator de Redução, perfazendo uma nota final igual a 97,5%. Esse resultado é a soma de esforços de todos os envolvidos no programa”, explicou o superintendente Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Dr. Ailton Rocha.

O superintendente destaca ainda outras ações executadas. “Esta semana instalamos as réguas linimétricas no reservatório Jacarecica I. Com isso, teremos mais um reservatório com o seu volume de água monitorado, o que já é mais um dos resultados alcançados pelo programa”, ressaltou.

Foto ASN