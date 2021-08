Fábio Mitidieri e Gilberto Kassab participam de encontro em São Paulo

O deputado federal Fábio Mitidieri do PSD de Sergipe participou ao lado do presidente da sigla, Gilberto Kassab, de um encontro com os consultores do Espaço Democrático para dialogar sobre os desafios do Brasil no atual momento.

O Espaço Democrático do PSD é uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento do País e de seus cidadãos utilizando modernos meios de comunicação para coletar, discutir e apresentar propostas das demandas da sociedade.

Estiveram no encontro os cientistas políticos Rubens Figueiredo e Rogério Schimitt; o especialista em saúde pública, Januario montone, o economista e especialista em cidades criativas e empreendedorismo, Luiz Alberto Machado; Roberto Macedo, responsável técnico na área de economia e relações federativas; Túlio Khan da segurança pública; Hélio Michelini, técnico de relações internacionais;

Antônio Batista, consultor na área de saúde e relações sociais e Ivani Boscolo, especialista em políticas para mulher e assistência social.

O presidente Gilberto Kassab fez questão de destacar o trabalho do parlamentar sergipano na Câmara dos Deputados exaltando que “Fabio Mitidieri faz um trabalho brilhante na Câmara Federal, principalmente em defesa dos interesses de Sergipe”.

Já Fábio Mitidieri agradeceu a oportunidade de debater o atual cenário com grandes nomes que ajudarão no mandato. “Foi uma oportunidade única. O Espaço Democrático nos ajudará muito no dia a dia e enriqueceu bastante o nosso conhecimento para o debate político”, completou.

Por Saullo Hipolito