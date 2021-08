Fãs shippam casal ‘Evandrina’ e Julio Andrade celebra relação com Marjorie Estiano

Desde a primeira temporada de Sob Pressão, nas redes sociais, os fãs shippam o casal Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano), #Evandrina como eles mesmos costumam postar na web. 😍Diante de tanto carinho e torcida pelos personagens, os atores tentam explicar a que atribuem a química dos médicos da série, que nesta temporada, ainda vão viver alguns conflitos envolvendo questões familiares de paternidade e maternidade com a chegada de uma criança na história.

“Esse casal tem muita maturidade para resolver as coisas. Sou sempre surpreendido e aprendo muito com eles. Essa coisa da química a gente não entende. O que faz as pessoas acharem que um casal tem uma química. Mas eu concordo. A gente tem uma química em cena e na vida. Eu e a Marjorie somos superamigos, a gente troca muita ideia, muda de opinião juntos, isso faz com que seja esse casal, que vem dessa convivência que a gente tem”, destaca Julio.