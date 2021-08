Fecomércio instala Câmara de Promotores de Feiras e Eventos

Mais um setor da economia está sendo abraçado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, com a formação da Câmara Empresarial de Promotores de Feiras e Eventos de Negócios, instalada nesta quinta-feira (12), pelo presidente do sistema, Laércio Oliveira, com a presença de empresários de várias vertentes do setor de eventos do estado. Laércio empossou o coordenador da Câmara Empresarial, Alexandre Porto, e apresentou os interesses da entidade com a criação da câmara e falou sobre a defesa dos interesses das empresas do segmento de eventos no estado.

“É uma grande satisfação ter os empresários de eventos na Fecomércio. Trabalharemos juntos para conquistar os objetivos coletivos das empresas, trabalhando com unidade para fortalecer as empresas de eventos e realização de suas atividades, pois são empresas de um mercado altamente plural, que movimenta mais de 60 segmentos da economia, o que mostra a sua importância social e econômica no estado. Estamos vivendo um momento de retomada das atividades e temos condições de receber e promover eventos de todos os tipos e portes. Vocês foram quem mais sofreram com a pandemia, mas já é possível realizar muita coisa nas condições atuais, e eu vou com vocês, defender a sua causa”, disse Laércio Oliveira.

Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, comenta a importância do setor de eventos para o estado

O setor de eventos abriga mais de 80 mil trabalhadores entre postos diretos e indiretos de trabalho, segundo estudo da assessoria executiva do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, e as empresas do segmento atuam nas mais variadas vertentes, preenchendo demandas de diversas nuances do mercado. Estiveram participando da reunião de instalação da câmara, empresários de eventos dos segmentos corporativo, infantil, cultural, feiras comerciais, esportivos, agropecuários, exposições, automotivos, sociais, matrimoniais e mercado PET.

O trabalho da Câmara Empresarial de Promotores de Feiras e Eventos de Negócios inicia com a discussão de tentativas de entendimento com o poder público, focando na retomada das atividades do setor de eventos, considerando a recrudescência da pandemia no estado e avanço da vacinação da população. O coordenador da câmara, Alexandre Porto, empresário atuante há 30 anos no segmento de eventos disse ser um novo desafio para sua atividade empresarial classista.

“Vamos construir a câmara para debater e defender o nosso setor. Fico feliz pela Fecomércio acolher nossas empresas, trabalhando para desenvolver o setor de eventos e mostrar a importância das nossas empresas para a economia sergipana e geração de emprego e renda para nosso povo. Temos uma atuação direta com todos os segmentos da atividade econômica do estado, movimentando a cadeia produtiva sergipana. É um desafio pessoal para mim, que abraço com vontade de fazer o melhor para as empresas de eventos de nosso estado”, afirmou Porto.

Fonte e foto assessoria