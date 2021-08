Feira de livros ‘Eu Amo Ler’ chega ao RioMar Aracaju

Espaço reúne títulos infantis e clássicos a partir de 5 reais

Que os livros são excelentes companhias a qualquer hora, disso ninguém pode duvidar! Afinal, quem não ama uma boa história? A leitura promove diversão, relaxamento, estimula a criatividade e nos conduz a diferentes universos despertando para novas formas de pensar e enxergar o mundo.

Consciente da importância do livro para consumidores de todas as idades, o RioMar Aracaju acolhe a feira de livros Eu Amo Ler. Localizada na Praça de Eventos Rio, o espaço conta com títulos que vão dos infantis – para os pequenos que estão iniciando na leitura – aos clássicos nacionais e mundiais, para os amantes de uma boa trama.

A feira fica aberta à visitação de segunda a sexta, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h. Por lá, o cliente pode encontrar livros a partir de 5 reais. O acesso é gratuito!

Serviço

O quê? Feira de Livros Eu Amo Ler

Onde? Praça de Eventos Rio, primeiro piso RioMar Aracaju – Av. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Quando? Até 30 de setembro

Horário? Segunda a sábado: 10h às 22h l Domingo: 12h às 22h

Acesso? Gratuito

Foto: Divulgação

Da assessoria