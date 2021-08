Governo anuncia conjunto de investimentos para apoio a tecnologia e inovação

Totalizando mais de R$ 8,4 milhões em investimentos, a iniciativa apoiará a realização de feiras e olimpíadas científicas, projetos de desenvolvimento de ensino na escola, projetos de extensão em parceria com comunidades, empresas e associações, entre outros

O Governo de Sergipe, por meio das Secretarias de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), anuncia um conjunto de investimentos para apoiar ações de tecnologia e inovação na rede pública estadual de ensino, cujo investimento está orçado em R$ 8.488.600,00 para serem aplicados diretamente na execução dos projetos e pagamento de bolsas. A assinatura do termo de cooperação técnica ocorreu nesta sexta-feira, 13, com a participação de representantes da Seduc e da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (Fapitec).

Para o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, que estava acompanhado do superintendente executivo, professor José Ricardo de Santana, a assinatura do termo celebra não apenas o início de uma nova parceria, “mas também o potencial das escolas estaduais no que se refere à produção científica, evidenciado pelo exímio trabalho desenvolvido pelos professores e alunos, que são constantemente reconhecidos em eventos nacionais e internacionais”.

De acordo com o diretor presidente da Fapitec, Ronaldo Botelho Guimarães, a parceria com a Seduc representa grandes avanços para a produção científica de Sergipe. “Estamos felizes em mais uma vez nos unirmos com a Secretaria de Estado da Educação a fim de possibilitar esse volume de recursos para a gente trabalhar em editais que, com certeza, irão alavancar a Educação sergipana”, frisou ele. Também participou da reunião a coordenadora do Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia (Proaf/Fapitec), Flávia Vieira.

Com o programa de apoio, será possível financiar as seguintes metas: Feiras e Olimpíadas Científicas; Projetos de desenvolvimento do ensino na escola; Projetos de extensão em parceria com comunidade, empresas e associações; Projetos de Núcleo de Excelência em Políticas Educacionais (Nuepe); Projetos de Desenvolvimento Técnico; e Programa de divulgação científica.

O professor José Ricardo de Santana, superintendente executivo da Seduc, explica que a partir dessas ações que norteiam o programa de apoio, “os pesquisadores, estudantes e professores, poderão se debruçar em temáticas que promovam melhorias para as suas comunidades”, concluiu ele, informando que o período de execução do programa será de agosto de 2021 a agosto de 2026.

Assessoria de Comunicação da SEDUC