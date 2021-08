Hospital Unimed oferece serviços de urgência e emergência

Em situações de graves riscos à vida, é importante ter com quem contar. Os clientes da Unimed Sergipe têm à disposição um hospital próprio, com instalações modernas, profissionais comprometidos e que oferece 24 horas por dia atendimentos de urgência e emergência.

A supervisora da urgência do Hospital Unimed, a enfermeira Sandra Silveira, explica a diferença entre os termos urgência e emergência. “Esses termos são empregados no momento em que o paciente precisa de atendimento imediato. Usamos o termo emergência quando a situação do paciente apresenta um risco iminente à vida, quando é algo realmente emergencial e ele precisa do atendimento de forma imediata. Na situação de urgência, o paciente também precisa de atendimento rápido, mas não apresenta esse risco à vida”, explica a enfermeira.

É importante que o paciente saiba diferenciar atendimentos de urgência e emergência com atendimentos eletivos, para que busque o tipo de assistência mais indicado para o seu caso. Nos atendimentos eletivos, as consultas são agendadas, já nos de urgência e emergência, não é possível aguardar por uma consulta.

“O paciente deve procurar um serviço de urgência e emergência quando tem um agravo, algo que seja perceptível e que apresente risco de morte. Além dos traumas, podemos citar situações como dor no peito, dor no abdômen, alteração de visão, fraqueza, desmaio repentino, dificuldade para respirar, muita tosse, pois temos ainda a covid em evidência, presença de sangue por qualquer via, dor repentina, confusão mental, entre outras situações. Quando a pessoa perceber essas alterações, ao procurar um serviço de urgência e emergência, receberá a assistência adequada por médicos e enfermeiros”, destaca Sandra.

Hospital Unimed

No Hospital Unimed, que fica localizado na avenida Gonçalo Prado Rolemberg, n° 1.000, no bairro São José, em Aracaju, os serviços de urgência e emergência estão disponíveis 24 horas por dia. Com atendimentos de clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ortopedia, a unidade traz segurança e atendimento ágil para os clientes de todos os planos de saúde Unimed e de outros convênios, além de atendimento particular.

“O nosso hospital está em constante evolução. Estamos adotando todas as medidas para transformá-lo em um hospital de alta complexidade, onde a gente possa abarcar a maioria dos nossos procedimentos. Temos em mente a aquisição de novos aparelhos, como de ressonância magnética, um novo tomógrafo, um aparelho de hemodinâmica e também a ampliação do hospital como um todo. Estamos em ampliação da estrutura física e teremos uma outra ampliação que será bem maior, exatamente para que a gente possa absorver toda essa alta complexidade”, destaca o diretor financeiro-administrativo da Unimed Sergipe, Alvimar Moura.

