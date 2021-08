Luana Piovani abre álbum de viagem pela Itália. Atriz curtiu dias de descanso

Luana Piovani abriu seu álbum de viagem pela Itália. A atriz voltou recentemente do país, onde curtiu ao lado do namorado Lucas Bitencourt.

Nesta sexta-feira (13), ela mostrou cliques em Ravello e Capri e ganhou uma chuva de elogios. “Musa de nossos corações!”, disse uma. “Tá gatona”, falou outra. “Você está transbordando felicidade”, reparou uma terceira.

Luana e Lucas estão juntos desde o fim de 2020. Recentemente a atriz disse que o empresário se dá superbem com os filhos (Dom, Liz e Ben). As crianças são fruto do seu casamento com o surfista Pedro Scooby.

Fonte/Foto: globo.com