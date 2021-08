Mudança na Nestor Sampaio amplia circulação de ônibus

A mudança do tráfego na avenida Padre Nestor Sampaio para sentido único, promovida recentemente pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), além de melhorar a fluidez e segurança do trânsito nesta região da capital, tem possibilitado a circulação de linhas de ônibus do transporte intermunicipal em ruas adjacentes que antes não eram utilizadas como itinerários.

Com a reorganização do trânsito, que faz parte do Projeto de Mobilidade Urbana de Aracaju, os trajetos de cinco linhas de ônibus que passam pelos bairros Luzia, Grageru e Ponto Novo foram alterados, ampliando, assim, o serviço à população.

As linhas são: 200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01, 703 – Augusto Franco/Centro via Siqueira Campos, 706 – Santa Lúcia/Centro via Suíssa, 707 – Castelo Branco/Centro e 709 – DIA/Centro Via Clínicas.

Já as vias que passaram a receber linhas de ônibus são: Rua Sinézia Barreto Moura (linhas 200 CIC1 e 703); Rua Francisco de Assis Delmondes Pereira Freitas (linhas 200 CIC1 e 703); Avenida Augusto Franco (linhas 200 CIC1 e 703); Rua Bom Jesus dos Navegantes (linhas 200 CIC1, 703 e 709); Rua Arnaldo Pereira Souza (linha 709).

Além desses, também passaram a receber itinerários do transporte: Rua João Gomes (linha 709); Rua José Deodoro dos Santos (linha 709); Avenida Dulce Diniz, antiga estrada da Luzia, (linha 709); Rua Abgail Ferreira Araújo (linha 709); Rua Ministro Nelson Hungria (linha 709); Rua Isaías Amâncio de Jesus (linha 707) e Rua Rafael de Aguiar (linha 706).

Para o superintendente da SMTT, Renato Telles, as mudanças nos percursos dos ônibus trarão benefícios para quem utiliza o transporte coletivo.

“As cinco linhas de ônibus circularão ainda mais por dentro dos bairros e implantamos mais de dez novas paradas de ônibus. Ou seja: o atendimento à comunidade foi ampliado. A Nestor Sampaio e a Nelson Hungria são vias de grande fluxo e a mudança, pensada para a coletividade, trará importantes melhorias não só para o trânsito como também para quem utiliza o transporte público”, explica.

Fonte assessoria

Foto Marcelle Cristinne