Polícia prende investigado de jogar “grampos” em via pública no interior

A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de jogar grampos em via pública na cidade de Neópolis. Nessa quinta-feira (12), foi preso Malvaniê Martins dos Santos. O outro envolvido no caso, identificado como José Bispo dos Santos Junior, o “Zezinho Borracheiro”, está foragido.

De acordo com o delegado José Accioly, o fato foi presenciado pela população. “Eles foram vistos por várias testemunhas, que presenciaram o momento em que jogavam grampos no chão. Eles jogavam em dias alternados. Malvaniê nega, mas as testemunhas confirmam que foi ele”, detalhou.

O segundo investigado, José Bispo dos Santos Júnior, encontra-se foragido. Informações apuradas até o momento indicam que ele estaria fora de Sergipe e residindo no sul do país.

