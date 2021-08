Primeira edição do Projeto Prefeitura em Ação é realizada com sucesso em Simão Dias

Nesta sexta-feira, 13 de agosto, o povoado Brinquinho foi palco da 1ª edição do Projeto Prefeitura em Ação, idealizado pela atual gestão.

O projeto disponibilizou diversos serviços essenciais para comunidade. Na saúde, foram realizados atendimentos com clínico geral e com nutricionista; teste rápido para Sífilis, HIV, Hepatite e Covid-19; exame de lâmina; atendimento odontológico; vacinação da gripe para a população em geral; operação Cata-treco com os agentes de endemias; orientações com a equipe da Vigilância Sanitária e orientações para gestantes no Projeto GestAmiga. Além de consulta de animais (cães e gatos); cadastro para castração de cães e gatos; assim como também a vermifugação de animais (cães e gatos).

Já a Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência Social e Trabalho realizou orientações com profissionais dos equipamentos (Como realizar o cadastro BPC e da carteirinha do idoso); corte de cabelo masculino; entrega de Voucher (Auxílio Natalidade); Programa Bolsa Família; orientações, atualizações e cadastro no sistema do CadÚnico; orientações com a equipe técnica sobre o Agosto Lilás (Violência contra a mulher); realização de busca ativa; e os demonstrativos das oficinas: voz e violão, dança.

Em relação a Infraestrutura, foi realizada manutenção de vias públicas, repondo lâmpadas e podando árvores.

A Secretaria de Agricultura, Irrigação e Defesa Civil proporcionou abastecimento nos reservatórios de água e ouvindo a população que tenha alguma sugestão e/ou reclamação.

Além disso, dentro da temática Educação, a gestão municipal entregou kits de merenda escolar às famílias dos alunos. Também teve atividades físicas com todos os envolvidos nesse projeto, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

O pontapé inicial foi no Povoado Brinquinho, mas outras comunidades receberão a caravana da nossa gestão.

