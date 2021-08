São Cristóvão vacina pessoas de 23 anos ou mais contra covid no sábado e domingo

São Cristóvão vacinará as pessoas com 23 anos ou mais neste sábado (14) e domingo (25). A vacinação inicia às 9h e segue até às 16h, com intervalo de 1h para almoço das 12h às 13h.

A vacinação também inclui as segundas doses para todos que se encontram no prazo e também a antecipação das pessoas que tomaram a 1ª dose da vacina Astrazeneca até 29 de maio. Além disso, segue a vacinação das lactantes que tiveram filhos nascidos de dezembro de 2020 a maio de 2021.

Durante o final de semana a vacinação ocorre em 5 pontos da cidade, das 9h às 12h e das 13h às 16h. Confira:

Para se vacinar basta levar documento de identidade, comprovante de residência de São Cristóvão (ou no nome de alguém que possa comprovar vínculo, como pai, mãe, esposo e esposa), e cartão SUS ou CPF. No caso da 2ª dose, é preciso apresentar o cartão de vacinação da covid e identidade.